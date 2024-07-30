Afyonkarahisar Emirdağ Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Emirdağ esnafının desteklediği sinema etkinliği ve çocuk şenliği, minik katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Çocuklar eğlencenin tadını çıkardı

Etkinlik kapsamında çocuklar, sinema keyfi yaşarken aynı zamanda çeşitli oyunlar ve eğlencelerle dolu bir şenliğin tadını çıkardı. Emirdağ esnafı tarafından sağlanan ikramlar, etkinliğin keyfini artırdı ve çocuklar için özel bir gün sağladı. Yüzlerinde mutluluk ifadeleriyle gözlemlenen çocuklar, bu anları ölümsüzleştirdi.