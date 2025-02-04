Bursa’da 21 ilin, 64 kulübünden 840 sporcunun katılımıyla düzenlenen Karate Şampiyonası 1. Etabı, büyük bir heyecana sahne oldu. Şampiyonada mücadele eden Afyon Gençlik Spor Kulübü sporcuları, başarılı performanslarıyla dikkat çekerek madalya kazandı.

Afyonkarahisarlı sporcular 4 madalya kazandı

Afyonkarahisar’ı temsil eden başarılı karateciler:

Muhammed Yiğit Doğan

Alparslan Gencer

Eylül Yağmur Özkan

Batuhan Şahin

Büyük bir mücadele örneği sergileyerek bronz madalya kazanarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

İl Müdürü Kasapoğlu’ndan tebrik mesajı

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, turnuvada dereceye giren sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"Sporcularımızın azmi ve başarısı bizleri gururlandırdı. Karate branşında elde ettikleri dereceler, disiplinli çalışmalarının ve antrenörlerimizin özverili gayretlerinin bir sonucudur. Bu başarıların artarak devam etmesini diliyorum. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum."