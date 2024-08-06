Afyonkarahisar'ın güreş yetenekleri, Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen prestijli etkinliklerde büyük bir başarı gösterdi. Denizli'de düzenlenen Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, minik boyda ringe çıkan Berat Çolak üçüncülük elde ederken, ayak boyunda Yasin Uzun zafere ulaştı.

Güreşler göz doldurdu

Antalya'nın Feslikan Yaylası'nda gerçekleşen yayla güreşlerinde ise Afyonkarahisarlı sporcular yine göz doldurdu. Tozkoparan boyunda mücadele eden Ali Uysal ikinci olurken, Emra Baran aynı kategoride üçüncülükle öne çıktı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporcuları ve antrenörlerini başarılarından dolayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.