Afyonkarahisarlı sporcu Nihat Karabacak, uzun atlamada Türkiye ikinciliği elde etti. Karabacak, "Bu başarı, antrenörlerim ve ailemin desteğiyle mümkün oldu. Daha büyük hedeflerim var," şeklinde konuştu.

Hayrunnisa Güleç U14 Triatlon Türkiye Şampiyonu

Genç sporcu Hayrunnisa Güleç, U14 Türkiye Şampiyonası'nda triatlon branşında birincilik kazandı. Güleç ayrıca 800 metrede kişisel en iyi derecesini koşarak dikkatleri üzerine çekti. Güleç, "Çok çalıştım ve karşılığını aldım. Destek olan herkese teşekkür ederim," dedi.

Afyonkarahisar'ın spor potansiyeli gözler önünde

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporcuların elde ettiği bu başarıların şehrin spor potansiyelini açıkça gösterdiğini belirtti ve destek veren herkese teşekkür etti.