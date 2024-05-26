Afyonkarahisar'ın Salar beldesinde yaşayan genç sporcu, 2022'de muaythaide Türkiye ve dünya şampiyonu oldu.

İbrahim Hıdır Görgülü, bu yıl da kick boksta Antalya'daki Türkiye Şampiyonası ile İstanbul'daki Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda kürsünün ilk basamağına çıktı.

Elektrikçilik yapan İbrahim Hıdır, işinden arta kalan vakitlerini, yeni başarılara imza atmak için spor salonunda hazırlanarak geçiriyor.

"Hedefim Yunanistan'da Avrupa şampiyonluğunu kazanmak"

İbrahim Hıdır Görgülü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk hedefinin kick boksta Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda birinciliğe ulaşmak olduğunu öyledi.

Spor ile iş hayatını birlikte yürütmenin zorluklarına alıştığını aktaran İbrahim Hıdır, "İşten sonra dinlenmek yerine, hedeflerime ulaşmak için çalışıyorum. Bu şekilde şampiyonluklara hazırlanıyorum." dedi.

İbrahim Hıdır Görgülü, çevresi tarafından takdir edilmenin kendisini daha çok motive ettiğini belirterek, "Hedefim kick boksta Yunanistan'da Avrupa şampiyonluğunu kazanmak. Orada Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum. İlerleyen yıllarda şampiyonluklarımı sürdürmek istiyorum. Antrenmanlarımı aksatmadan hedeflerime ilerleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Antrenör Berkan Öner de İbrahim Hıdır ile gurur duyduğunu, genç sporcunun daha büyük başarılara imza atacağına inandığını kaydetti.