Afyonkarahisar Belediyesi, Başkan Burcu Köksal’ın öncülüğünde nostaljik açık hava sinema etkinliklerine start verdi. Zafer Meydanı’nda başlayan etkinlikler, Türk sinemasının efsane filmlerini seyirciyle buluşturuyor.

"Bizim Aile" ile nostalji dolu bir gece

Etkinliklerin ilki, Adile Naşit, Münir Özkul ve Şener Şen’in başrollerini paylaştığı "Bizim Aile" filminin gösterimiyle Zafer Meydanı’nda gerçekleşti. Meydanı dolduran sinemaseverler, açık havada duygulu ve kahkaha dolu anlar yaşadı.

Sinemaseverlere patlamış mısır ve limonata ikramı

Etkinliğe katılan vatandaşlara patlamış mısır ve limonata ikram edildi, bu da geceye ayrı bir lezzet kattı. Açık hava sinema etkinlikleri, hem nostaljik bir sinema deneyimi yaşatıyor hem de yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Kültürel etkinliklere yoğun ilgi

Bu tür kültürel ve sosyal etkinlikler, Afyonkarahisar halkının yoğun ilgisini çekiyor. Etkinlikler, bir ay boyunca Zafer Meydanı’nda devam edecek ve Türk sinemasının diğer unutulmaz eserlerini de seyirciyle buluşturacak.