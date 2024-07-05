Emirdağ'ın gururu Büşra Yüce, 2024 Liselere Giriş Sınavı'nda Türkiye birincisi olarak ilçesine ve okuluna büyük sevinç yaşattı. Kaymakam Osman Bilici, Yüce'yi başarısından dolayı tebrik ederek ödüllendirdi ve eğitim camiasına teşekkürlerini iletti.

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Emirdağ Mithat Paşa Ortaokulu öğrencisi Büşra Yüce'nin 2024 Liselere Giriş Sınavı'nda Türkiye birincisi olması dolayısıyla düzenlenen ziyarette, öğrenci, ailesi ve okul yöneticileriyle bir araya geldi. Kaymakam Bilici, Büşra Yüce'yi makamında ağırlayarak başarısından dolayı tebrik etti. Yüce'nin elde ettiği başarının ilçe halkını ve eğitim camiasını gururlandırdığını vurguladı.

Kaymakam Bilici, ziyaret sırasında Büşra Yüce'ye başarısının ödülünü takdim ederek kendisine bundan sonraki eğitim hayatında başarılar diledi. Ayrıca, Mithat Paşa Ortaokulu Müdürü Emrullah Hurma ve Müdür Yardımcısı Veysel Akdeniz ile birlikte okulun öğretmenlerine verdikleri emeklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaymakam Bilici, başarılı öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederken, ilçenin eğitimdeki başarısının devamı için iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.