Afyonkarahisar Taşoluk Spor Kulübü sporcusu Fatma Yılmaz, Sırbistan’da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 43 kilogram kategorisinde büyük bir başarıya imza attı. Yarı finalde Bağımsız Sporcu Belarus Alina Mazharouskaya'yı 13-2 teknik üstünlükle mağlup ederek finale yükselen Yılmaz, Afyonkarahisar'ı ve Türkiye'yi gururlandırdı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Fatma Yılmaz'ın bu önemli başarısını kutlayarak, "Fatma Yılmaz'ın elde ettiği başarı hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Kendisi, azmi ve disipliniyle genç sporcularımıza örnek teşkil etmektedir. Onun bu başarısında emeği geçen antrenörü Yakup Yağcı'yı da ayrıca tebrik ediyorum" dedi.