Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ağaç kesmek isteyen 77 yaşındaki Günay Eraslan, spiral makinesinin elinden kayması sonucu boynundan ağır yaralanarak hayatını kaybetti.
Ağaç keserken canından oldu
Olay, saat 09.30 sıralarında meydana geldi. 5 çocuk babası olan Günay Eraslan, evinin bahçesindeki kuruyan kayısı ağacını spiral makinesiyle kesmek istedi. Ancak bu sırada elinden kayan spiral makinesi boynunu kesti.
Eraslan, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Eraslan, kurtarılamadı. Eraslan'ın ölümü, yakınlarını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.