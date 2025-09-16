Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ağaç kesmek isteyen 77 yaşındaki Günay Eraslan, spiral makinesinin elinden kayması sonucu boynundan ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

Ağaç keserken canından oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, ağaç kesmek isterken elinden kayan spiral makinesi ile boynundan ağır yaralanan Günay Eraslan (77), hayatını kaybetti.

AK Parti Kütahya Gençlik Kollarından üniversite öğrencilerine “Hoş Geldin” çorbası
AK Parti Kütahya Gençlik Kollarından üniversite öğrencilerine “Hoş Geldin” çorbası
İçeriği Görüntüle

Olay, saat 09.30 sıralarında meydana geldi. 5 çocuk babası olan Günay Eraslan, evinin bahçesindeki kuruyan kayısı ağacını spiral makinesiyle kesmek istedi. Ancak bu sırada elinden kayan spiral makinesi boynunu kesti.

Eraslan, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Eraslan, kurtarılamadı. Eraslan'ın ölümü, yakınlarını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.