Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, hakkında "yapacak nitelikte emval veren ağaç kesme" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş. isimli şahıs, yapılan operasyonla Afyonkarahisar'da yakalandı.

Tutuklandı ve cezaevine gönderildi

Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, kamu düzenini bozan suçluların adalete teslim edilmesi sağlandı.

Afyonkarahisar'da suçla mücadele devam ediyor

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, asayişin sağlanması ve aranan şahısların yakalanması için tüm ilçelerdeki çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu operasyon da, bölgedeki suç oranlarının azaltılması adına önemli bir adım olarak kaydedildi.