Ünlü oyuncu Nevra Serezli ve Aziz Savran’ın başrollerini paylaştığı “Ağaçlar Ayakta Ölür” tiyatro oyunu, Çanakkale izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Oyun, 17 Şubat Pazartesi günü saat 20.30’da Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Nevra Serezli 11 yıl sonra sahnelere dönüyor

Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Ağaçlar Ayakta Ölür”, tiyatroseverlere unutulmaz bir akşam yaşatmayı vaat ediyor. İlk kez Devlet Tiyatrosu'nda Macide Tanır tarafından sahnelenen bu eser, Yıldız Kenter'in başrolünde oynadığı bir film olarak da sinema izleyicisiyle buluşmuştu. Uzun bir aradan sonra “Ağaçlar Ayakta Ölür” ile sahnelere dönen Nevra Serezli, bu oyunla büyük beğeni topladı ve 7 ödül kazandı. Usta oyuncunun performansı, oyunun heyecanını daha da artırıyor.

Kaçırılmayacak bir tiyatro deneyimi

Çanakkale’de sahnelenecek bu özel oyun, başarılı oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle izleyicilerden tam not almayı hedefliyor. Tiyatronun gücünü ve ustalığını bir kez daha gözler önüne serecek bu oyunu kaçırmamak için 17 Şubat’ta Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi’nde yerinizi alın.