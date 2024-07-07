Yasin ÇETİN/Özel Haber

Edirne'de düzenlenen 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen ağalık koç ihalesi, renkli ve heyecanlı anlara sahne oldu. Kırkpınar'da 15 yıl ağalık yapan, dört altın kemerli Seyfettin Selim, iş insanı Ufuk Özünlü lehine ihaleden çekildi. Ufuk Özünlü, 34 milyon 571 bin 852 lira vererek 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası unvanını kazandı. Özünlü'ye altın kemerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

İhalenin başlangıcı ve gelişimi

İhaleye, Kırkpınar'ın mevcut ağası Seyfettin Selim, Sultangazi Güreşleri Ağası Zeki Özünlü'nün oğlu Ufuk Özünlü ve iş insanı Ömür Bodenstaff katıldı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, ihaleyi 23 milyon liradan açtı. Seyfettin Selim, ihaleyi 25 milyon 661 bin liraya çıkardı. Ömür Bodenstaff, 31 milyon lira teklif etti. Ufuk Özünlü ise 31 milyon 571 bin 852 lira teklif vererek en yüksek teklifi sundu. Selim ve Bodenstaff, Özünlü'nün ardından ihaleden çekildi.

Manisa ve İstanbul vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ihalenin son rakamının belirlenmesi için devreye girerek Manisa'nın plakasını önerdi. Ufuk Özünlü ise İstanbul'un plakasını tercih etti. Özünlü, "Babam Zeki Özünlü adına buradayım, onun yarım kalan hikayesini tamamlamak için geldim. Genel başkanımız Manisa'nın plakasını yazdırdı, biz de İstanbul'un plakasını yazdıralım" diyerek teklifi 34 milyon 571 bin 852 lira olarak güncelledi.

Altın kemer töreni

İhalenin tamamlanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, altın kemeri Ufuk Özünlü'ye takdim etti. Özünlü, tören sonrası Sarayiçi Er Meydanı'nda tur atarak zaferini kutladı.

Özel ve İmamoğlu da izledi

Başpehlivanlık final güreşlerini izlemek üzere Sarayiçi'ne gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ağalık ihalesini büyük bir ilgiyle takip etti. İhalenin tamamlanmasının ardından düzenlenen etkinliklerde, izleyiciler ve protokol üyeleri coşkuyla kutlama yaptı.