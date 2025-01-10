Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Söke Şubesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ali Esmer: "Basın zor günler yaşıyor"

Törene, AGC Söke Şube Başkanı Ali Esmer, dernek yöneticileri ve üyesi gazeteciler katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu. AGC Söke Şube Başkanı Ali Esmer yaptığı açıklamada, “Yerel basının ve basın emekçilerinin sorunları hepimiz tarafından bilinmektedir. Basın sektörü içerisinde yazılı, görsel ve internet gazeteciliği alanlarının her birinin kendine özgü sıkıntıları var. Tüm ülke genelinde olduğu gibi Söke’de de basınımız zor günler yaşıyor. Ancak bu zor günleri aşacağımız umuduyla işini onur ve azimle yapan tüm meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.

