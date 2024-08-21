Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Afyonkarahisar Şubesi tarafından gerçekleştirilen Yaz Etkinlikleri, bu yıl da büyük bir katılımla tamamlandı. Programda öğrenciler, yaz boyunca edindikleri bilgileri sahnede sergileyerek ailelerine ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Milli ve manevi değerlerle dolu bir yaz

Anadolu Gençlik Derneği Afyonkarahisar Şubesi’nin il merkezi ve ilçelerde organize ettiği Yaz Etkinlikleri, öğrencilerin milli ve manevi değerlerine bağlı, bilinçli bir nesil yetiştirilmesi hedefiyle dolu dolu geçti. Kuran-ı Kerim, İslami ilimler, sosyal ve sportif etkinlikler ile eğitici yarışmaların yer aldığı program, yoğun ilgi gördü. Etkinlikler, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler ve aileleri tarafından büyük takdir topladı.

Gelecek nesiller için büyük bir adım

Programın kapanışında konuşan AGD Afyonkarahisar Şube Başkanı Muharrem Coşkun, yaz etkinliklerinin önemine değinerek, “Yaz tatili boyunca hem eğlendik hem öğrendik. Bu etkinlikler kış döneminde de devam edecek” dedi. Coşkun, gençlerin milli ve manevi değerlerine sahip bir şekilde yetişmesi için yaz etkinliklerinin gelenekselleştiğini belirterek, “Evlatlarınızı bizlere emanet ettiniz, bizler de onları en iyi şekilde kolladık ve gözettik” ifadelerini kullandı.

Kendi gündemlerimize dönmeliyiz

Güncel sorunlara da değinen Coşkun, “Zor günlerden geçiyoruz. Kendi gündemlerimizi unutmamalıyız. Anadolu Gençlik Derneği olarak bizler, kim olduğumuzu ve nereye gittiğimizi hatırlatmak için çalışıyoruz. Bu sorumluluğu gençlerimize aşılamak için buradayız” şeklinde konuştu. Coşkun, Filistin, Doğu Türkistan gibi önemli konuları unutmamamız gerektiğini vurguladı.

Yaz etkinliklerinin ardından, kış döneminde de çalışmaların süreceğini belirten Coşkun, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Kaşif ve Karavan gruplarıyla hafta sonları düzenlenecek etkinliklerin planlandığını söyledi. Öğrencilerin eğitimine yönelik planlı ve programlı bir yaklaşımın devam edeceğini dile getirdi.