İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonun ardından, Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye yönelik soruşturma sonucu hazırlanan iddianame, gönderildiği mahkeme tarafından iade edildi. İddianameyi değerlendiren Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirterek dosyayı iade etti. Ancak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara itiraz etti.

Başsavcılık itiraz etti

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianameyi değerlendiren Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararına itiraz etti. Başsavcılık, görevli mahkemenin temel cezaya göre belirlenmesi gerektiğini, artırım maddesinin mahkemenin görevini belirlemede esas alınmaması gerektiğini vurguladı.