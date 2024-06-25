ASTANA (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı, Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg, 2010 yılında Kazakistan'da düzenlenen AGİT Devlet Başkanları Zirvesi'nde kabul edilen Astana Bildirisi'nin teşkilatın tarihinde mihenk taşı olmaya devam ettiğini belirterek, "Kazakistan, AGİT'te tarihsel olarak kilit rol oynuyor." dedi.

Astana'da resmi temaslarda bulunan AGİT Dönem Başkanı Borg, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı binasında karşılanan Borg, Astana'nın sembol yapısı Bayterek Kulesi önünde Kazak mevkidaşı Nurtleu ile fotoğraf çektirdi.

Önce baş başa ardından heyetler arası görüşmeler yapan taraflar, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Nurtleu, basın toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesinin önemli demokratik başarılar elde ettiğini ve "Adil Kazakistan" yaratma yolunda ilerlediğini belirtti.

Nurtleu, "Bu ziyareti, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in liderliğinde temel siyasi, sosyal ve ekonomik reformlara desteğin açık bir işareti olarak görüyoruz." dedi.

Malta ile 31 yıl önce diplomatik ilişkileri tesis ettiklerini anımsatan Nurtleu, iki ülke arasında ekonomi ve beşeri alanlarda büyük bir işbirliği potansiyeli olduğunu kaydetti.

Kazakistan ile Malta arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 250 milyon dolara ulaştığına dikkati çeken Nurtleu, "Ticari ve ekonomik potansiyelimizi tam olarak kullanmak amacıyla bugünkü görüşmemizde turizm, jeolojik sondaj ve deniz lojistiği gibi gelecek vadeden sektörlerdeki çalışmaları yoğunlaştırma konusunda mutabakata vardık." ifadelerini kullandı.

Nurtleu, Kazakistan vatandaşları için Avrupa Birliği'ne vize kolaylığının sağlanması konusunu da masaya yatırdıklarını söyledi.

- "Kazakistan, AGİT'te tarihsel olarak kilit rol oynuyor"

AGİT Dönem Başkanı, Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Borg da 2010 yılında Kazakistan'da yapılan AGİT Devlet Başkanları Zirvesi'nde kabul edilen Astana Bildirisi'nin teşkilatın tarihinde mihenk taşı olmaya devam ettiğine işaret ederek, "Kazakistan, AGİT'te tarihsel olarak kilit rol oynuyor." diye konuştu.

Borg, Kazakistan'ın son yıllarda uyguladığı kapsamlı reformların övgüye değer olduğunu belirterek, "AGİT bu yolda güvenilir bir ortaktır ve öyle kalacaktır." dedi.

Özellikle güvenlik alanında AGİT deneyimini paylaşmaya hazır olduklarına işaret eden Borg, "Kazak ortaklarımızı, bölgesel güvenlik, sınır ötesi işbirliği ve sürdürülebilir kalkınma gibi önemli konuların desteklenmesi için AGİT'in deneyim ve araçlarından tam olarak yararlanmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Borg, Astana'daki temasları kapsamında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da kabul edildi.