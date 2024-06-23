KIRIKKALE (AA) - MEHMET CAN DEMİRKAYA - Kırıkkale'de ağlayarak başladığı karatede Türkiye şampiyonluğuna ulaşan 13 yaşındaki milli sporcu Ömer Faruk Yükselce, Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefi için çalışıyor.

Kırıkkale Atak Spor Kulübü sporcusu Yükselce, 5 yaşında başladığı karatede, 2022'de Sivas'ta düzenlenen Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda 50 kiloda altın madalya kazandı.

Yaşıyla hedeflerini de büyüten Türkiye şampiyonu milli karateci Ömer Faruk, yeni şampiyonluklar için antrenörü Muzaffer Mustafa Açıkgöz'le çalışmalarını sürdürüyor.





- "Yaşım büyüdükçe hedeflerim artacak"





Ortaokul öğrencisi Ömer Faruk Yükselce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hocasının tavsiyesi üzerine karateye başladığını söyledi.

Karateye 5 yaşında başladığını, antrenörüyle çok emek verdiğini anlatan Yükselce, "Türkiye şampiyonluğundan sonra Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası ile Balkan Şampiyonası'na katıldık ancak yarı finalde son saniyelerde maçı kaybettik. Gelecek yıl Türkiye Şampiyonası var, orada birinci olup tekrar Balkan Şampiyonası'na katılmak istiyorum. İlerleyen dönemde hedeflerim, Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Yaşım büyüdükçe hedeflerim artacak." diye konuştu.

Antrenör Muzaffer Mustafa Açıkgöz de Ömer Faruk'un Kırıkkale'nin milli sporcusu olduğunu ve Balkan Şampiyonası'nda maçı son saniyelerde verdiklerini anlattı.

Ömer Faruk'la gelecek yıl düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na hazırlandıklarını ve yaşı gereği yıldızlar kategorisinde yarıştığını aktaran Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Yıldızlar kategorisinde en fazla Balkan Şampiyonası'na katılabiliyoruz. Önümüzde Anadolu Yıldızlar Ligi maçı var, ardından da özel bir turnuvaya katılmayı düşünüyoruz. Haftada 3 gün 2'şer saat çalışmalarımıza devam ediyoruz. Müsabakaya katılacak sporcuların antrenmanları haftada 4 gün kondisyon, güç ve kuvvet şeklinde oluyor. Ömer Faruk ilk maçında yarı final yaparak bizi beklentiye soktu ve sonraki şampiyonaya daha iyi hazırlandık. Daha iyi hazırlanarak Türkiye şampiyonu olduk. İlk hedefimiz Balkan derecesi elde etmek, orada derece istiyoruz."



Ömer Faruk'un karateye başlamasının biraz gülünç olduğuna dikkati çeken Açıkgöz, "Ömer Faruk babamın arkadaşının oğlu. Babamla birlikte karateye başlamasını tavsiye ettik. Kendisini salona ağlayarak aldık ama tatamiden gülerek çıktı, Türkiye şampiyonu oldu. Hepimizi hem güldürdü hem ağlattı. İnşallah daha nice başarılara da imza atacak ve Kırıkkale'mizi gururlandıracak." ifadelerini kullandı.