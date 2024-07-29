Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı, şiddetli sağanak yağışların neden olduğu felaketle sarsıldı. Dağın 3 bin 200 rakımındaki kamp bölgesine yönelen bir minibüs, aniden bastıran sel nedeniyle çamur ve kaya kütlelerinin arasında mahsur kaldı.

5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin "çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı, Elek köyü üzerindeki 2 bin 200 rakımlı yolda meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşımı tamamen kapattı. Binlerce turistin ziyaret ettiği dağın zirvesine çıkan minibüs, dönüş yolunda sel sularında sıkışarak ilerleyemez hale geldi.

Yolcular, kendi çabalarıyla kurtulamayınca durumu jandarma ekiplerine iletti. Olay yerine hızla ulaşan jandarma, özel ekipmanlarla minibüsü halat yardımıyla zırhlı araçlarına bağlayarak güvenli bir bölgeye çekti. Neyse ki, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı; yolcular, jandarmaya teşekkür ederek selin etkilerinden kurtuldu.