Ağrı'nın Tutak ilçesinde, akaryakıt yüklü bir tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, sürücüyü hastaneye sevk etti.

Tanker kontrolden çıktı

Edinilen bilgilere göre, Esmer köyü yakınlarında sabah saat 10.30 sıralarında, 72 AAV 220 plakalı akaryakıt yüklü tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücünün durumu iyi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.