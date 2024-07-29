Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında, Erzurum’dan Ağrı'ya seyir halinde olan M.U yönetimindeki 34 GFD 356 plakalı araç, Çiftepınar Köyü kavşağında N.A kontrolündeki 34 DHN 334 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 13 kişi yaralandı.

Yaralılara hızlı müdahale

Çevredeki vatandaşların acil ihbarıyla olay yerine hızla 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yaralıları Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kazanın nedenine dair detaylı incelemeler sürüyor. Polis olayla ilgili soruşturmayı derinleştirerek, kazanın kesin sebebini belirlemeye çalışıyor.