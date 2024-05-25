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Türk Kızılay ekipleri de Sürmelikoç köyünü ziyaret etti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri 2 köyde de incelemede bulundu, hasar tespit çalışması yaptı.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde de dolu nedeniyle bazı toprak evlerdeki eşyalar zarar gördü.

Diyadin Devlet Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fırtına nedeniyle 5 evin çatısı zarar gördü. Savrulan çatı parçalarının isabet ettiği kadın yaralandı.

İlçeye bağlı Sürmelikoç köyünde öğleden sonra etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

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