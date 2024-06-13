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Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı ların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlardaki Mehmet Salih İ. ve Ferdi T. yaralandı.

AĞRI (AA) - Ağrı'da iki otomobil in karıştığı kaza da 4 kişi yaralandı.

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