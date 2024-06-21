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Yolda bir süre aksayan trafik, otomobil ve traktörün çekiciyle götürülmesinin ardından normale döndü.

Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 DRR 454 plakalı otomobil ile 21 KA 310 plakalı traktör, Ağrı-Van kara yolu Yolluyazı köyü mevkisinde çarpıştı.

AĞRI (AA) - Ağrı-Van kara yolunda otomobil ile traktör ün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

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