AĞRI (AA) - Ağrı-Van kara yolunda otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 DRR 454 plakalı otomobil ile 21 KA 310 plakalı traktör, Ağrı-Van kara yolu Yolluyazı köyü mevkisinde çarpıştı.
Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yolda bir süre aksayan trafik, otomobil ve traktörün çekiciyle götürülmesinin ardından normale döndü.
Kaynak: aa