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Kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2 yolcu, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

A.Ö. idaresindeki 36 KE 027 plakalı traktör, Çiftepınar köyü kavşağı mevkisinde tali yoldan ana yola çıkarken Ağrı-Erzurum kara yolunda seyreden M.R.P'nin kullandığı 04 AE 743 plakalı otomobil ile çarpıştı.

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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