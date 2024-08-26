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Arama sırasında, terör örgütünün çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kullanılan malzemeler bulundu. Ele geçirilen malzemeler arasında 7 adet dolu büyük mutfak tüpü, 15 adet boş büyük mutfak tüpü, 13 adet örgütsel yayın ve 1 adet akü yer aldı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon , PKK/KCK Terör Örgütü ’nün barınma alanlarına büyük bir darbe indirdi. Tendürek Dağı Şehit Jandarma Çavuş Serkan Özdemir Operasyonu çerçevesinde, örgütün saklanma ve lojistik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullandığı bir mağarada detaylı arama gerçekleştirildi.

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