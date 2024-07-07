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İtfaiye ekipleri ve vatandaşların 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın köydeki iki katlı taziyeevine sıçradı.

Dumanların yükseldiğini görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yüncüler köyü nde tarım arazilerinin sulaması için kullanılan boruların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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