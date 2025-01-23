Türkiye’nin en büyük ve Avrupa’nın dört büyük tarım ve hayvancılık fuarından biri olan AGROEXPO, Progen Tohum Ana Sponsorluğunda 20. kez düzenleniyor. 4-8 Şubat 2025 tarihleri arasında Fuar İzmir’de gerçekleştirilecek etkinlik, 330 bin metrekarelik alanda, 17 holde dünyanın dört bir yanından katılımcıları ağırlayacak.

Tarım ekonomisine dev katkı

AGROEXPO, 68 farklı ülkedeki temsilcileri aracılığıyla düzenleyeceği alım heyeti programları ile sektöre büyük ekonomik canlılık kazandırmayı hedefliyor. Fuarda gerçekleştirilecek ikili iş görüşmelerinde yaklaşık 3 milyar dolarlık iş hacmi yaratılması bekleniyor. Bu katkı, hem Türk tarım sektörünü hem de ekonomiyi güçlendirecek.

İzmir Tarım Grubu’ndan seminerler

Tarım sektörünün önde gelen isimlerinin yer aldığı İzmir Tarım Grubu, İsmail Uğural koordinatörlüğünde 5 gün boyunca seminerler düzenleyecek. Seminerlerde tarım sektöründeki yenilikler, çözüm önerileri ve son gelişmeler ele alınacak. Katılımcılar, sektörün uzmanlarıyla birebir sohbet etme ve sorunlarına çözüm bulma fırsatı yakalayacak. AGROEXPO’nun 2025 yılı resmi hava yolu sponsoru Türk Hava Yolları (THY) oldu. Fuara katılmak isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, THY’nin sağladığı özel promosyon kodları ile uçuşlarında indirimli fiyatlardan yararlanabilecek.

Ücretsiz online bilet imkanı

Fuarı ziyaret etmek isteyenler, biletlerini AGROEXPO’nun resmi web sitesi olan www.agroexpo.com.tr üzerinden ücretsiz olarak temin edebilecek. 4-8 Şubat 2025 tarihleri arasında 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olan fuar, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görmeyi hedefliyor.