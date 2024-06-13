Abdullah Gül Üniversitesi, WURI 2024 Dünya Yenilikçi Üniversiteler Sıralaması'nda 18. sırada yer alarak, genel sıralamaya Türkiye’den giren tek üniversite olduMehmet Uzel / KAYSERİ (İGFA) - AGÜ, alt kategorilerde ise Marmara, Koç ve Sabancı üniversiteleri ile birlikte Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden dört üniversite arasında yer aldı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), dünya çapında yenilikçi eğitimde öncü bir kurum olarak yükselişini sürdürüyor. WURI 2024 Dünya Yenilikçi Üniversiteler Sıralaması’nda 18. sıraya yerleşen ve listeye Türkiye’den giren tek üniversite olan AGÜ, akademik mükemmellik ve topluma katkıda bulunma konusundaki kararlılığını bir kez daha kanıtladı. AGÜ, alt kategorilerde ise Marmara, Koç ve Sabancı üniversiteleri ile birlikte Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden dört üniversite arasında yer aldı.

Hansa Üniversiteler Birliği tarafından üniversitelerin topluma gerçek katkılarını değerlendirmek amacıyla hazırlanan WURI Dünya Yenilikçi Üniversiteler Sıralaması 2024 sonuçları, İsviçre'nin Lugano kentindeki Franklin Üniversitesi'nde düzenlenen, Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz’ın katıldığı törende açıklandı.

AGÜ, bu yılki sıralamada Cambridge, Oxford, Yale, Johns Hopkins ve Columbia gibi dünyanın en köklü üniversitelerini geride bırakarak, yenilikçi eğitimdeki liderliğini pekiştirdi.

Öğrenci Desteği ve Katılımı ile Sosyal Sorumluluk alt kategorilerinde 5. sırada yer alan AGÜ, Liderlik alt kategorisinde de 8. sırayı elde ederek, öğrencilerine sunduğu destek ve topluma olan katkısını gözler önüne serdi.

Alt kategorilerde AGÜ’nün yanısıra Marmara, Koç ve Sabancı üniversiteleri de sıralamaya girerek Türkiye’yi yükseköğretimde uluslararası alanda temsil eden 4 üniversite olarak başarı gösterdi.

“Bu başarı üniversitemizin yenilikçi eğitim anlayışı ve topluma sağladığı katkıların bir göstergesidir” diyen Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, AGÜ’nün bu başarısının üniversitenin eğitimde inovasyonu ve sosyal sorumluluğu ön planda tutarak, dünya çapında tanınan ve saygı duyulan bir kurum olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini göstermekte olduğunu söyledi.

AGÜ’nün genel listeye Türkiye’den giren tek üniversite olmasından da ayrıca memnun olduklarını ifade eden Rektör Yılmaz, “Bu başarı, aynı zamanda üniversitenin geleceğe yönelik vizyonunu ve dünya çapında eğitimde bir marka olma yolundaki kararlı adımlarını da simgeliyor” dedi.