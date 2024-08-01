İzmir, Ağustos ayında kültür ve sanat etkinlikleriyle dolup taşacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı, şehrin çeşitli noktalarında düzenlenecek etkinliklerin takvimini duyurdu.

Ağustos ayında İzmirliler, konserlerden sergilere, sinemadan tiyatroya kadar birçok etkinlikle buluşacak. Etkinlikler, 1 Ağustos'ta Tarihi Havagazı Fabrikası'nda başlayacak olan Çim Konserleri ve Gezici Açıkhava Film Günleri ile start alacak.

Çim konserleri ve film gösterimleri

1 Ağustos'ta Uğur Sayınbatur Jazz Ensemble konseri ile başlayacak Çim Konserleri, 21.00-22.30 saatlerinde gerçekleştirilecek. "Mucize Aynalar" filmi ise 1 Ağustos'ta Bornova Büyük Park'ta, 2 Ağustos'ta Karşıyaka Bostanlı Sahili'nde ve diğer tarih ve mekanlarda izleyicilerle buluşacak. Tüm gösterimler ücretsiz olup saat 21.00'de başlayacak.

5 Ağustos'ta Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi Drama Salonu'nda Nevzat Kaya'nın Psikanalitik Edebiyat İncelemeleri etkinliği, 19.00-21.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Bu etkinlik, 12, 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde de devam edecek.

Mahalle şenlikleri

23 Temmuz'da başlayan Mahalle Şenlikleri, ağustos ayında da sürecek. Bergama, Kemalpaşa, Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Bayındır ve Konak'ta düzenlenecek olan şenliklerde çocuklar için yüz boyama, jonglör, palyaço ve balon şişirme etkinlikleri yapılacak.

Çocuklara yönelik etkinlikler

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Müzik Kütüphanesi, 6 Ağustos'ta 6-8 yaş arası çocuklar için Kağıt Bebeklerle Moda ve Müzik Atölyesi'ne ev sahipliği yapacak. Ayrıca, 20 ve 27 Ağustos'ta Yaratıcı Drama ve Renkler Atölyesi düzenlenecek.

Birçok sergi İzmirlilerle buluşacak

6-31 Ağustos tarihlerinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Aynur Tıkırlıoğlu'nun Yeni Kötü Günler resim sergisi, 9-31 Ağustos tarihlerinde Olgunun İzdüşümü sergisi ve diğer birçok sergi İzmirlilerle buluşacak.