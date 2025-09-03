Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici fiyatları endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, geçen ayın “zam şampiyonu” yüzde 36,43’lük artışla hava yolu ile yolcu taşımacılığı oldu. Ağustosun en çok ucuzlayan ürünü ise yüzde 10,4 düşüşle patates olarak kayıtlara geçti.

Hava yolu fiyatlarında sert artış

Ağustosta hava yolu yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını yüzde 16,32 ile gazete ve dergiler, yüzde 8,14 ile un ve diğer tahıllar izledi. Ekmek yüzde 8,11, sigaralar yüzde 6,36, toz kakao yüzde 6,32, kahvaltılık tahıl ürünleri ise yüzde 5,92 oranında zamlandı.

Fiyatı en fazla artan ürünler

TÜİK’in verilerine göre, ağustosta aylık bazda en fazla artış gösteren ürünler şöyle oldu:

Ürün Artış (%) Hava yolu yolcu taşımacılığı 36,43 Gazete ve dergiler 16,32 Un ve diğer tahıllar 8,14 Ekmek 8,11 Sigaralar 6,36 Toz kakao 6,32 Kahvaltılık tahıl ürünleri 5,92 Evcil hayvan hizmetleri 5,80 Margarin 5,63 Kahve 5,53

Patates en çok ucuzlayan ürün oldu

Ağustosta fiyatı en çok düşen ürün patates oldu. Yüzde 10,4 gerileyen patatesi, çocuk giyim yüzde 2,86, mutfak mobilyaları yüzde 2,06, şarküteri ürünleri yüzde 1,97 ve televizyonlar yüzde 1,87’lik düşüşle takip etti.

En fazla ucuzlayan ürünler

Ürün Düşüş (%) Patates -10,40 Çocuk giyim -2,86 Mutfak mobilyaları -2,06 Şarküteri ürünleri -1,97 Televizyonlar -1,87 Küçük aksesuarlar (pil, ampul) -1,69 Kadın giyim -1,33 Kırtasiye malzemeleri -0,79 Kişisel aksesuarlar -0,74 Oyuncak ve hobiler -0,70