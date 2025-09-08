Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını yayımladı.

Verilere göre Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, ağustos ayında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı.

Yİ-ÜFE’ye göre: %4,15

TÜFE’ye göre: %4,60

Bu oranlarla Borsa, ağustosta yatırımcıların yüzünü en çok güldüren araç oldu.

Mevduat ve DİBS sınırlı kazanç sundu

Ağustos ayında mevduat faizi (brüt) ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) sınırlı oranda getiri sağladı:

Mevduat faizi: Yİ-ÜFE’ye göre %0,77, TÜFE’ye göre %1,21

DİBS: Yİ-ÜFE’ye göre %0,71, TÜFE’ye göre %1,15

Döviz ve altın kaybettirdi

Ağustos ayında döviz ve altın yatırımcısına zarar yazdı.

Dolar: Yİ-ÜFE’ye göre %-0,95, TÜFE’ye göre %-0,52

Euro: Yİ-ÜFE’ye göre %-1,39, TÜFE’ye göre %-0,96

Külçe altın: Yİ-ÜFE’ye göre %-0,33 kaybettirdi, TÜFE’ye göre ise %0,10 kazandırabildi.

6 aylık performansta altın zirvede

Altı aylık dönemde yatırımcısına en çok kazandıran araç külçe altın oldu.

Kısa vadede borsanın gerisinde kalan altın, uzun vadede öne çıktı.

Yıllık değerlendirmede altın kazandırdı, borsa kaybettirdi

Yıllık bazda en yüksek reel getiri yine külçe altında görüldü.

Yİ-ÜFE’ye göre: %30,44

TÜFE’ye göre: %22,80

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ise aynı dönemde yatırımcısına kaybettirdi:

Yİ-ÜFE’ye göre: %-11,02

TÜFE’ye göre: %-16,23