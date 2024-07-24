Diş Hekimi Zafer Kazak, 20 yaş dişi sorunlarının nedenlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Kazak, ''Yirmilik diş sorunları çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir ve genellikle dikkat ve bazı durumlarda diş müdahalesi gerektirir. Üçüncü azı dişleri olarak da bilinen yirmilik dişler, tipik olarak ergenliğin sonlarında veya yetişkinliğin başlarında ağzın arka kısmında çıkan son azı dişleridir'' ifadelerini kullandı.

20 yaş dişi sorunları neden oluşur?

20 yaş dişleri, ergenliğin sonları veya yetişkinliğin başlarında çıkan son azı dişleridir ve genellikle ağızın arka kısmında yer alırlar. Bu dişler çeşitli nedenlerden dolayı sorun yaratabilir.

Sıkışma ve Gömüklük: Çenede yeterli alan olmadığında 20 yaş dişleri gömülü kalabilir. Bu durum, ağrı, şişlik ve enfeksiyon gibi problemlere yol açar.

Çapraşıklık: 20 yaş dişleri, diğer dişlere baskı yaparak dişlerin hizalamasını bozabilir ve rahatsızlık yaratabilir.

Enfeksiyon ve Diş Eti Hastalığı: Kısmen çıkan dişler, yiyecek ve bakterilerin birikmesine neden olabilir, bu da enfeksiyon ve diş eti hastalıklarına yol açar.

Kistler ve Tümörler: Nadir de olsa, gömülü dişler kist veya tümör gelişimine neden olabilir ve çevre dokulara zarar verebilir.

Diş Çürümesi: 20 yaş dişlerinin temizlenmesi zor olduğundan, çürük ve oyuk riskini artırır.

Dikkat edilmesi gereken belirtiler

Ağrı ve Rahatsızlık: Ağızın arka kısmında sürekli ağrı veya şişlik hissediyorsanız, bu durum 20 yaş dişi sorunlarına işaret edebilir.

Şişme ve İltihaplanma: Diş etlerinde şişme, enfeksiyon veya gömüklük belirtisi olabilir.

Ağzı Açma Zorluğu: Ağzınızı açarken zorluk yaşıyorsanız veya ağrı hissediyorsanız, bu 20 yaş dişi sorunlarıyla ilgili olabilir.

Kötü Nefes veya Tat: Hoş olmayan tat veya kötü nefes, diş etrafında enfeksiyon veya yiyecek birikimi belirtisi olabilir.

Çiğneme Güçlüğü: Çiğneme veya ısırma sırasında zorluk yaşanıyorsa, bu durum 20 yaş dişi sorunlarından kaynaklanabilir.