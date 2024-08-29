Türkiye'nin gayrimenkul sektöründe önemli bir oyuncu olan AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle borsa hayatına adım attı. 21-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arz süreci, büyük ilgi gördü ve AHES GYO'nun "AHSGY" koduyla yıldız pazarda işlem görmesi sağlandı.

Borsa İstanbul'da düzenlenen gong törenine, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, AHES GYO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekşi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mücahid Hamza Ekşi, Yönetim Kurulu Üyesi Ebubekir Ekşi, Halk Yatırım Genel Müdürü Bülent Sezgin ve diğer davetliler katıldı.

Ergun, törende yaptığı konuşmada, AHES GYO'nun sektördeki tecrübesinin ve birikiminin değerli projelere imza atmasını sağladığını belirtti. Ergun, halka arzın şirketin kurumsallaşmasına, şeffaflık ve marka değerinin artmasına, projelerinin finansmanına ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, halka arz sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti ve AHES GYO'yu borsa ailesine hoş geldiniz diyerek sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diledi.

AHES GYO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekşi'nin açıklamalarıTarihi Bir Gün: AHES GYO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekşi, halka arzın kendileri için tarihi bir an olduğunu söyledi. Ekşi, AHES Grup'un 40 yılı aşkın süredir inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini ve çeşitli alanlarda önemli projeler ürettiğini belirtti. Halka arz ile birlikte daha geniş bir aileye sahip olduklarını ve bu durumun kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Ekşi, halka arzın şirketin şeffaflık ve sürdürülebilirlik anlayışını vurguladığını ve ortaklık kültürüne bağlılıklarını bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. “Yeni ortaklarımızdan aldığımız güçle en iyisi için çalışmaya devam edeceğiz. Halka arz yolculuğunda AHES GYO'ya güvenen her bir yatırımcımıza teşekkür ediyoruz” dedi.