Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 37. Ahilik Haftası kapsamında oda başkanları ve esnaf temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, Ahilik geleneğinin ilçede nasıl sürdürülebileceği ve esnafın desteklenmesi için atılacak adımlar konuşuldu.

Toplantıya yoğun katılım

Karabağlar Belediyesi Başkanlık Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yalçın Ata, Oto Tamirciler Odası Başkanı ve İESOB Başkan Vekili Necdet Heppekcan, Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, Karabağlar Esnaf ve Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Ünal Yaşar, İzmir’de yılın ahisi seçilen Doğan Karasakal, 2013 yılı ahisi Yakup Demirtaş, Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Temsilcisi Olgun Demirtaş ve İzmir Gömlekçiler Odası temsilcileri katıldı. Toplantıya ayrıca esnaflar, belediye meclisinin esnaf komisyonu üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de dahil oldu.

"Gelenekleri yaşatmak görevimiz"

Başkan Helil Kınay, Ahilik geleneğinin günümüzdeki önemine vurgu yaparak, bu geleneğin Karabağlar'da yaşatılması adına yapılabilecekleri ele aldı. "Geleneklerimiz bizim özümüzü yansıtır ve onları yaşatmak bizim görevimizdir. Ahilik kültürünü Karabağlar’da nasıl sürdürebiliriz, bunu hep birlikte değerlendireceğiz" dedi. Ayrıca, esnafın ilçede daha güçlü bir şekilde varlık göstermesi için belediye olarak destek sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

"Tekstil Akademi" Yolda

Başkan Kınay, Karabağlar Belediyesi'nin "Mobilya Akademi" projesinin ardından Gömlekçiler Odası'yla imzaladıkları protokol doğrultusunda "Tekstil Akademi"nin kurulacağını ve bu proje ile sektöre istihdam sağlamayı amaçladıklarını açıkladı.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yalçın Ata ise, Ahilik geleneğinin İzmir’de en etkin şekilde kutlandığını belirterek, eğitim sistemindeki eksiklikler nedeniyle çırak yetiştirilmediğini ve birçok mesleğin tehlike altında olduğunu söyledi. Ata, esnaf teşkilatının her türlü işbirliği için hazır olduğunu vurgulayarak, "Esnaf teşkilatı olarak her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Oda başkanları ve esnaf temsilcileri de toplantı sonunda Başkan Kınay’a teşekkür ederek, Ahilik geleneğinin devamı için birlikte çalışmaya hazır olduklarını dile getirdiler.