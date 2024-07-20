İzmit'te bir köy evinin ahırında çıkan yangında 12 inek ve bir eşek hayatını kaybetti. Yangına ilk anda müdahale eden ev sahibi kollarından yaralandı.

Yangın, sabah saatlerinde İzmit'e bağlı kırsal Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. A.İ. ve ailesinin yaşadığı evin ahır kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede ahırın tamamını sararken, etraftaki komşular, aileyi uyandırarak evden çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık iki saat süren müdahalesi ile söndürüldü.

Alevlerin söndürülmesinin ardından ahırda 12 inek ve bir eşeğin yanarak öldüğü olduğu anlaşıldı. Yapılan kontrollerde, yangına ilk anda müdahale etmeye çalışan ev sahibi A.İ.'nin ise kollarında yanıklar olduğu belirlendi.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan ev sahibi, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.