Ah ki ne ah. Farkında mısınız, hayatımız lunaparka döndü. Ama, bu öyle içinde olmaktan, yaşamaktan zevk aldığınız bir lunapark değil. Bindiğiniz, kullanmaya çalıştığınız her şey sizi savuruyor, hasar veriyor, yok ediyor.

Ama hiç kimse ciddi bir hasar kontrolü yapmıyor, kuralları işletmiyor bilakis… İşte son trajedinin adı Akbelen olan, gerçekten dayanılır gibi değil ama bu ilk de değil. Biraz araştırın, ülkenin nasıl yakılıp yıkıldığını, suçluların masum, masumların suçlandığı, onlarla, yüzlerle olayda, oynanan oyunun hep aynı olduğu gerçeğini de biraz araştıran, bilgi toplayan vatandaşların, aynı zamanda kullanılan vatandaşlar tarafından nasıl hırpalandığını da görürsünüz. Bizleri aslanların önüne atanların hep aynı kurulu düzende işletmedikleri “Adalet”.

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Bu uğurda bir şeyler yapabilmeyi isteyenler, arenada ibreti alem yapılıp, yolları “durmak yok devam” ile son buluyor. Bugün bizi LİMAK ile karşı karşıya bırakanlar 1976 yılında kurulmuş, büyümüş, 2011 yılında Forbes dergisinin milyarderler kulübüne girmiş, 2021 yılında İngiliz yatırım fonu ACTİS’te satış sözleşmesini imzalamış, ne yazık ki ticarette tapması gerekeni kamudan devralarak her özel (pardon, “bazı özel”) şirketlerin yaptığı gibi, hunharca parasına para katan, kamunun bizleri korumak adına mevcut kanun ve kuralları göz ardı edilip, işletmemesi nedeniyle, serveti giderek büyüyen, artık yabancıların olan bir şirketten, biz insanlık, merhamet bekliyoruz.

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Üstelik bugünlerden çok öncesi 1960, 1970, 1980 ler… Eskilerde de aynı maden yasaları vardı, maden ocakları kazıldığında, maden çıkarımı bitince, yeni bir alan kazılmadan orası, doldurulup, ağaçlandırılır, öyle devam edilirdi. Şimdilerde ne soran, ne yaptırım uygulayan var. Günümüzdekiler tahrip ettiği alanı öyle bırakıp, çevre felaketini başımıza yıkıp, çekip gidiyorlar. Ne azim ve ne inat! Bizde bir türlü oluşmayan… Ah ve vah ile geçen…