Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nden Yeni Yıl Konseri

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), 28 Aralık’ta gerçekleşecek çok renkli bir yeni yıl konseriyle sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yeni yıla özel performans

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin 16. yılına özel olarak düzenlenen konser, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası ve Türkiye’nin en ünlü jazz gruplarından Kerem Görsev Quartet’in buluşmasına sahne olacak. Şef Hakan Şensoy’un yönetiminde gerçekleştirilecek konser, saat 20.00’de Büyük Salon’da başlayacak.

Bilet satış noktaları ve detaylar

Müzikseverler, konser biletlerini AASSM, İsmet İnönü Sanat Merkezi ve Konak Vapur İskelesi gişelerinden veya kultursanat.izmir.bel.tr adresinden temin edebilir. Programda hem klasik müzik hem de jazzın büyüleyici melodileri bir arada sunulacak.

Kerem Görsev Quartet sahne alıyor

Kerem Görsev Quartet, piyanoda Kerem Görsev, saksafonda Engin Recepoğulları, kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman’dan oluşuyor. Grup, Saint Petersburg, Londra ve Prag Filarmoni gibi dünyaca ünlü orkestralarla sahne almış, enerjik performanslarıyla tanınıyor. 22 albümlük bir kariyere sahip olan Kerem Görsev, dinleyicilere jazz dolu bir deneyim yaşatmayı vadediyor.