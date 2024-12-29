Suriye’deki gelişmelere ve gelecekteki seçimlere dair açıklamalar yapan Ahmed Şara, ülkenin terör örgütü PKK'nın üssü olmasına asla izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde ABD, İran ve Rusya'nın etkisi üzerine de önemli değerlendirmeler yaptı.

Yeni yönetim: Suriye’de hukukun ve devletin güçlü yapısı

Suriye'nin Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkede yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Ahmed Şara, yönetimin halkın iradesiyle şekillendiğini ve geçiş sürecinde "tek tip atama" modelini benimseyeceklerini ifade etti. Şara, ülkeyi "devlet mantığıyla" yöneteceklerini ve terör örgütlerine karşı güçlü bir tavır sergileyeceklerini belirtti.

“PKK'ya geçit yok”

Suriye'nin yeni lideri, ülkede PKK/YPG'nin faaliyet gösteremeyeceğini ve Suriye'nin bölünmeyeceğini vurguladı. Kürtlerin Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çeken Şara, bu gruplarla yürütülen müzakerelerin amacının, onları hükümetin silahlı kuvvetlerine katmak olduğunu belirtti.

Suriye'deki seçimler için net takvim

Şara, Suriye'nin yeniden yapılandırılması sürecinde 3 yıl içinde yeni bir anayasa hazırlığının tamamlanmasını ve 4 yıl içinde seçimlerin yapılmasını planladıklarını söyledi. Ayrıca, seçimlerin sağlıklı bir ortamda gerçekleşebilmesi için kapsamlı bir nüfus sayımı yapılması gerektiğini ifade etti.

ABD, İran ve Rusya’ya yönelik kritik mesajlar

Şara, Suriye’nin uluslararası ilişkileri hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. ABD’nin yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini belirten Şara, İran’ın bölgedeki müdahalelerine dair yeni bir değerlendirme yapması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Rusya’nın Suriye için stratejik bir önemi olduğuna değinen Şara, Rusya ile ilişkilerin geleceği hakkında olumlu bir dil kullandı.

Suriye’nin geleceği: “İstikrar 50 yıl sürecek”

Suriye’nin kurtuluşunun, bölgedeki istikrarı 50 yıl boyunca sağlayacağına inandığını belirten Şara, ülkedeki iç karışıklıkların sona erdiğini ve hukukun yeniden inşa sürecinin başladığını belirtti. Bu süreçte herkesin görüşlerini özgürce ifade edebileceğini, ancak kamu düzenine zarar verilmemesi gerektiğini de vurguladı.