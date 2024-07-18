Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının huzurla yaşayabileceği bir ortam yaratma amacıyla faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren bakım ve rehabilitasyon merkezleri, can dostların bakım ve tedavilerini uzman kadrosuyla gerçekleştiriyor.

270 can dost yeni yuvaya kavuştu

Başkan Ahmet Akın'ın göreve geldiği günden bu yana Büyükşehir Belediyesi barınaklarından 270 sokak hayvanı sahiplendirildi. Bu süreçte 2.778 can dostun tedavisi yapıldı, 2.339 hayvan aşılandı ve 2.303'ü kısırlaştırıldı. Başkan Akın, Balıkesir'de sahiplendirme seferberliği başlatarak, imkânı olan tüm hemşehrilerini can dostlara yuva olmaya davet etti.

VETBÜS ve VETBULANS hizmetleri

Son 3,5 aylık süreçte VETBÜS ve VETBULANS hizmetleriyle şehrin dört bir yanına ulaşan Büyükşehir Belediyesi, 200 can dosta kuduz aşısı, 426'sına iç-dış parazit ilaçlama, 20 ultrason uygulaması ve 300 tedavi, bin 100 acil müdahale hizmeti sundu. Ayrıca, sokak hayvanlarının beslenmesini üstlenen 3.000'in üzerinde hayvansevere 20 ton mama desteğinde bulunuldu.

"Yaşatan tarafta yer alalım"

Sokak hayvanlarının yaşam haklarına büyük önem veren Başkan Ahmet Akın, "Belediye başkanı olarak sokakta yaşayan can dostlarımıza karşı sorumluluklarımın farkındayım. Onların huzurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için doğayla barışık uygulamaları destekliyorum. Sokak hayvanlarımızın yaşam haklarını engelleyen yasa teklifine ben de ‘HAYIR’ diyorum. Öldüren tarafta değil, yaşatan tarafta yer alalım" dedi.

Başkan Akın, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirecek tüm uygulamaları hayata geçireceklerini belirterek, "Devlet eliyle üretim durdurulsun, ticareti yasaklansın. Bizler; belediyeler olarak kısırlaştırır, aşılar ve yerinde yaşatırız" ifadelerini kullandı.