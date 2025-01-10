Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında gazeteciliğin önemine değindi. Akın, özgür bir basının demokrasiyi pekiştiren en önemli araç olduğunu belirtti ve basın emekçilerinin gününü kutladı.

Özgür basın, demokrasinin temel taşıdır

Başkan Akın, mesajında özgür bir basının demokrasinin pekiştirilmesi için kritik rol oynadığını vurguladı. “Özgür bir basın, demokrasiyi pekiştiren ve geliştiren bir araçtır” diyen Akın, Türkiye'nin Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 158'inci sırada yer almasının demokrasi açısından kaygı verici olduğunu ifade etti.

Gazetecilere destek, demokrasiye katkıdır

Akın, gazetecilerin mesleklerini özgürce icra edebilmesi için iktidarlara büyük sorumluluk düştüğünü söyledi. Yöneticilerin, gazetecilerin eleştirilerine açık olmaları ve iletişim kanallarını sürekli açık tutmalarının önemini belirtti. Bu yaklaşımın güçlü bir Türkiye’nin temellerini atacağına dikkat çekti.

Balıkesir’de basın geleneği güçlü

Başkan Akın, Balıkesir’de Cumhuriyet öncesi dönemde başlayan ve Kurtuluş Savaşı’ndan günümüze kadar süregelen güçlü bir basın geleneğine sahip olmaktan gurur duyduklarını belirtti. Akın, ulusal ve yerel basının, demokrasinin gelişmesine katkı sağladığını ve tüm basın emekçilerinin emeklerine saygı gösterdiğini ifade etti.

Rahmetle anılan gazeteciler için saygı

Görevlerini yaparken hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle anan Akın, görevini sürdüren tüm gazetecilere sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.