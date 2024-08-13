Ahmet Akın’dan Domates Üreticilerine Destek

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tarlalarındaki domateslerin hasat döneminde yeterli gelir elde edemeyen üreticilerin düzenlediği eyleme katılarak, onların sesine güç kattı. Üreticilerin sorunlarını çözmek için siyaset üstü bir dayanışma çağrısında bulunan Başkan Akın, hükümetin ihracat kısıtlamalarının üreticileri zor durumda bıraktığını vurguladı.

Siyaset üstü birlik çağrısı

Başkan Ahmet Akın, hükümetin enflasyonu kontrol altına almak amacıyla salça fabrikalarının ihracatını 5-6 ay boyunca durdurduğunu belirterek, "40-50 yıllık pazarı yok ettiler. Bu durum, üreticinin ektiğinin karşılığını alamamasına yol açtı. Çiftçimiz ne kadar üretirse, ülkemiz o kadar kalkınır. Üreticilerimizin yanında olmalıyız" dedi.

Çiftçinin sorunlarına vurgu

Başkan Ahmet Akın, domates üreticilerinin bir yıl boyunca emek verdiği tarlalarında hasat döneminde yeterli gelir elde edememelerinin büyük bir haksızlık olduğunu ifade etti. Akın, "Artık bıçağın kemiğe dayandığı bir noktadayız. Milletvekillerimizin de çiftçimize destekleri için teşekkür ediyorum. Hepimizin üzerine düşen görev, çiftçimizin mahsulünün toprakta kalmamasını sağlamak" diye konuştu.

Çiftçinin önemi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, konuşmasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözüne atıfta bulunarak, "Çiftçi olmak suç değil, ödüldür. Çünkü çiftçi milletin efendisidir" diye konuştu. Üreticilere destek verilmediği sürece tarımsal üretimin ve ülke ekonomisinin zarar göreceğini belirtti.