Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, seçim dönemi verdiği sözü tutarak, Pamukçu Ovası'nın sulama sorununu çözdü. İkizcetepeler Barajı'nın 2024 yılı sulama sezonunda tarımsal sulama amaçlı açılmaması kararı sonrası susuz kalan Pamukçu Ovası'na, arıtma tesislerinden çıkan yıkama suyunun sulama kanallarına verilmesi için boru hattı çekildi. Bu sayede alternatif su kaynağı oluşturuldu.

Pamukçu ovası canlandı

Başkan Ahmet Akın, seçim döneminde Altıeylül ilçesi kırsal Pamukçu Mahallesi'ne verdiği su sözünü tuttu ve tarımsal sulama mağduriyetini giderdi. Yağışların yetersiz olması sebebiyle İkizcetepeler Barajı'nın tarımsal sulama amaçlı açılmaması kararının ardından, Başkan Akın’ın talimatıyla Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (BASKİ) hızlı bir çalışma başlattı.

Bayramda hızlı çalışma

Kurban Bayramı'nın ilk günü Pamukçu'yu ziyaret eden Başkan Akın, sorunun hızlı bir şekilde çözüleceği sözünü verdi. Bayramın hemen ertesi günü, BASKİ ekipleri 400 milimetre çapında ve bin 700 metre uzunluğunda bir hat çekerek çiftçilerin kullanımına saniyede 100 litre su kaynağı sağladı.

Pamukçu halkından Başkan Akın’a teşekkür

Mahalle sakini Süleyman Çoban, “Ahmet Başkanıma bize bu hizmeti sunduğu için çok teşekkür ediyorum” dedi. Hüseyin Köse ise “Allah bin kere razı olsun, bu iş için elinden gelen tüm mücadeleyi verdi. Gece saat üçlere kadar bizzat kendisi de çalıştı” diye konuştu. Süleyman Çolak da, “Seçimlerden sonra Ahmet Başkan, Pamukçu’ya size suyu getireceğim diye söz verdi, verdiği sözü de yerine getirdi” ifadelerini kullandı.