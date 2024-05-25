Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin başkanlığına seçildi. Mayıs ayı meclis toplantısında gerçekleşen seçimde Aras, 145 oydan 141'ini alarak birliğin yeni lideri oldu. Divan başkanlığını ise Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz yaptı.

Yeni yönetim kadrosu belirlendi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin yeni yönetim kadrosu da belirlendi. Meclis Birinci Başkan Vekilliği'ne Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meclis İkinci Başkan Vekilliği'ne ise Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit seçildi. Encümen üyeliklerine ise Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan getirildi.

Ahmet Aras, yeni dönemde birlikte güçlenerek hedeflere ulaşacaklarını ifade etti. Birliğin lobisini güçlendirmek, hizmet kalitesini artırmak ve üye belediyelerin sorunlarına çözüm bulmak için aktif bir şekilde çalışacaklarını belirtti.

Dış İlişkiler Komisyonu kurulacak

Aras, uluslararası alanda birlik üyelerinin bilinirliğini artırmak amacıyla Dış İlişkiler Komisyonu'nun kurulacağını duyurdu. Bu komisyonun oluşturulmasıyla birlikte uluslararası fonlardan yararlanarak üye belediyelerin projelerine destek sağlanması hedefleniyor.

Tüm Türkiye'den üyeler var

Başkan Aras, "Kıyı Ege Belediyeler Birliği" adıyla anılsa da birliğin üyelerinin Anadolu'nun dört bir yanından geldiğini belirtti. Aras, birlik içindeki iletişimi güçlendirerek tüm üyeleri kucaklayacaklarını ve birlikte yeni dönemi başlatacaklarını söyledi.