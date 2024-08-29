Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü coşkuyla kutlayacaklarını duyurdu. Başkan Aras, bu anlamlı günün Atatürk önderliğinde Türk milletinin emperyalizme karşı verdiği mücadelenin sembolü olduğunu belirtti.

"30 Ağustos, ulusun kaderini tayin etme iradesidir"

Başkan Aras, Zafer Bayramı'nın tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, “Bu zafer, sıradan bir askeri başarının ötesinde, bir ulusun kendi kaderini tayin etme iradesinin, bağımsızlığa ve özgürlüğe olan sarsılmaz inancının bir tezahürüdür. Bu zafer, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk milletinin emperyalizme karşı verdiği mücadelenin bir sembolüdür” dedi.

Cumhuriyetin ışığında geleceğe

Aras, Atatürk’ün tarihsel bilinci ve kültürel mirasını özümseyerek milletimize yeni bir yol haritası sunduğunu ifade etti. “Bu büyük mücadele, yalnızca toprağı savunmak değil; aynı zamanda bir medeniyet mücadelesinin ta kendisi olmuştur. Ulu Önder Atatürk’ün ‘Bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir’ sözüyle şekillenen bu ruh, bugün de bizlere ilham veriyor ve geleceğimizi kurarken hepimize yol gösteriyor” dedi.

Cumhuriyet'i daha ileriye taşıyacağız

Başkan Aras, geçmişten aldıkları güçle, Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’i daha da ileriye taşıma sorumluluğunu vurguladı. “Geçmişten aldığımız güçle, Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’i daha da ileriye taşımak, birlik ve beraberlik içinde aydınlık yarınlara yürümenin en büyük sorumluluğumuz olduğunu unutmalıyız” dedi.

"Bilim ve İrfan yolunda ilerlemeliyiz"

Aras, “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözüyle, akıl, bilim ve irfan yolunda ilerlemenin önemini belirterek, “Memleketimizi ve halkımızı hak ettiği güzel günlere ulaştırmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Bu büyük sorumluluk, hepimizin omuzlarında olup; Atatürk’ün mirasını anlamaktan ve onu gelecek nesillere taşımaktan geçiyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras, mesajında ayrıca, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anarak, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. “Cumhuriyetimizin ışığı, daima yolumuzu aydınlatsın” temennisinde bulundu.