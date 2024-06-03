Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün başarılı sporcularından Ahmet Bayram, madalyalarına bir yenisini daha ekledi. Uluslararası Gül Festivali etkinlikleri kapsamında, Isparta’da düzenlenen Gül Koşusu’na katılan Bayram, 46 yaş ve üzeri kategorisinde koşarak parkuru 1’inci olarak tamamladı.ISPARTA (İGFA) - Isparta Uluslararası Gül Festivali’nin en heyecan verici etkinliklerinden biri olan Gül Koşusu, koşucuların nefes nefese geçen mücadelesine sahne oldu. Sabahın erken saatlerinde Isparta Valiliği önünden başlayan koşu, Çayboyu ve Andık Deresi’nin doğal güzellikleri arasından devam ederek tekrar Valilik Meydanı’nda son buldu. 10 km’lik uzunluğa sahip koşuya 100’den fazla sporcu katılarak ter döktü. Gül Koşusu, genel klasman erkek-kadın, 35-45 yaş erkek-kadın ile 46 yaş ve üzeri erkek-kadın kategorilerinde düzenlendi. Manisa BBSK’nın başarılı sporcularından Ahmet Bayram da 10 kilometrelik koşuyu zirvede tamamlayarak 1’inci sırada yer aldı. Yeşil-Beyazlı sporcu Bayram’ın mutluluğu fotoğraflara yansıdı.

Kaynak: igf