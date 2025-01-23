Ahmet Çakar, Hadise'ye açılan tazminat davasının ardından sosyal medyada ünlü şarkıcıya yine hakaret etti. Polemik giderek büyüyor.

Şarkıcı Hadise, katıldığı bir televizyon programında eski ilişkisine dair açıklamalar yaparak, günlerce gündemde kaldı. Hadise’nin programda yaptığı açıklamalar üzerine yorum yapan eski hakem Ahmet Çakar, şarkıcıya "varoş" ve "görgüsüz" ifadeleriyle hakaret etti. Hadise, hakaretleri affetmedi ve Ahmet Çakar’a 50 bin TL’lik tazminat davası açtı. Ancak Çakar, Hadise’ye karşı sert üslubunu sürdürdü.

"Hadise terbiyesiz ve görgüsüz bir kadınmış"

Hadise, programda eski ilişkisiyle ilgili "Bir kavga yaşandı, ben çıktım evden, otele gittim, peşimden geldi" diyerek ayrılık sürecini anlattı. Çakar, bu açıklamalara "Hadise terbiyesiz ve görgüsüz bir kadınmış" diyerek tepki göstermişti. Ahmet Çakar, Hadise’nin özel hayatına dair ifadeleriyle, şarkıcının toplumda olumsuz bir imaj oluşturduğunu savunarak, “Yerinden zıplatacak şeyler olsun, 10 yıl sonra Hadise’nin ne kadar varoş ve Kezban olduğunu anlayacağımızı düşünüyorum” şeklinde yorum yapmıştı.

Tekrar hakaret etti

Hadise, Çakar’ın bu hakaretlerine kayıtsız kalmayarak tazminat davası açtı. Ancak Çakar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hadise hanım, sen sadece cahil ve kezban değilsin, aynı zamanda Türk genç kızlarına kötü örnek olan popülist kültürün uzantısı bir şahıssın" diyerek, Hadise’ye karşı hakaretlerine devam etti.