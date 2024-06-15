Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne sevinci yaşayan öğrencileri tebrik edip, hayatlarında başarılar diledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime hassasiyetle destek verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın ve Türkiye’nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine destek olduklarına dikkat çekerek, “ Gençlerimize, daha güzel yarınlar bırakmak adına yoğun bir gayret gösteriyoruz.

Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Özellikle hizmetlerimizi; okulların hijyenik temizliği, öğrencilerin güvenliği ve sosyal aktiviteler olmak üzere üç ana başlık altında topladık” dedi.