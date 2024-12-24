Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, İzmir’de sağlık çalışanlarının halini ortaya koyan bir basın açıklaması yaptı. Başkan Doğruyol, İzmir’de 112 istasyonlarının derme çatma binalardan oluştuğunu söyledi.

Ahmet Doğruyol, bazı binalarda sağlık çalışanlarının yumurta kırıp yiyecekleri ocakları bile bulunmadığının altını çizerek, “Sağlık yatırımları konusunda üvey evlat muamelesi gören İzmir ilinde 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin kullandığı 112 İstasyonları da nasibini alıyor. Ülkemizin pek çok ilinde standart 112 istasyonları yapılmışken, İzmir ilinde bulunan 112 istasyonları genel itibarıyla derme çatma binalardan oluşmakta. Barındıkları binalarda zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasında bile zorluk çeken 112 çalışanlarımızın bazılarının yatacak yeri, bazılarının iki yumurta kırıp yiyecekleri ocakları, bazılarının bulaşık yıkayacakları lavaboları bile yok” dedi.

Gerekli ödeneği gönderin

Gerekli ödeneğin gönderilmesini talep eden Doğruyol, “Sağlık Bakanlığı standartlarına göre bir dakikada içerisinde ambulansa binip hareket etmesi gereken 112 çalışanlarımız istasyonların fiziki şartlarının olumsuz olmasından dolayı, 3-5 dakikada ambulansa ulaşılan istasyonlarımız bulunmakta. Tüm bu olumsuzluklar yetmezmiş gibi, yönetimden kaynaklı plansızlıklardan dolayı, özellikle yaz aylarında sayısı oldukça artan kapatılan istasyonlar, günübirlik yer değiştiren istasyonlar, personel istihdamında yaşanan olumsuzluklar da, zor şartlarda çalışan 112 çalışanlarımız için adeta tuzu biberi olmakta. Sağlık Bakanlığımızdan talebimiz, İzmir ilimizde bulunan tüm 112 istasyonlarımızın ve hastane binalarımızın elden geçirilerek, gerekli ödeneğin gönderilmesi, 112 yöneticilerimizin de, sağlıklı planlama yaparak çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını bozmamalarıdır” açıklamasında bulundu.