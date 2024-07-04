TFF 2'nci Lig takımlarından Nazilli Belediyespor'da 2,5 sezondur forma giyen 24 yaşındaki forvet Ahmet Gökbayrak, kulübe veda etti. Sosyal medya üzerinden bir veda mesajı yayımlayan Ahmet, Nazilli ekibiyle yollarını ayırdığını duyurdu. Geçen sezon 30 maçta 9 gol atan Ahmet'in, 1'inci Lig ekibi Şanlıurfaspor ile anlaştığı öne sürülüyor.

Ahmet Gökbayrak'ın veda mesajı

Ahmet Gökbayrak, ayrılığını duyurduğu sosyal medya paylaşımında duygusal ifadelere yer verdi: "İlk andan son güne kadar bu formanın ağırlığını hissettim ve şanlı Nazillispor için ter döktüm. Elimden gelenin fazlasını yaptım. Futbol hayatım boyunca hatırlayacağım anlar yaşadık. Buradan büyük tecrübeler ile ayrılıyorum. Herkese teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin, benden yana helal olsun."

Kariyerinde yeni bir adım: Şanlıurfaspor

Ahmet Gökbayrak'ın yeni adresinin 1'inci Lig ekibi Şanlıurfaspor olacağı iddia ediliyor. Şanlıurfaspor'un, genç forveti kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Transferin resmiyet kazanması durumunda, Ahmet Gökbayrak 1'inci Lig'de kendini gösterme fırsatı bulacak.

Nazilli Belediyespor'da başarılı performans

Nazilli Belediyespor'da geçirdiği 2,5 sezonda sergilediği performansla dikkat çeken Ahmet, geçen sezon çıktığı 30 maçta 9 gol kaydetti. Genç forvet, takımının önemli oyuncularından biri haline geldi ve taraftarların sevgisini kazandı.

Taraftarlardan gelen destek ve teşekkürler

Ahmet'in vedası sonrası, Nazilli Belediyespor taraftarları sosyal medya üzerinden destek mesajları yağdırdı. Taraftarlar, Ahmet'in takıma katkılarından dolayı teşekkür ederken, yeni kulübünde başarılar diledi. Ahmet'in ayrılığı, Nazilli Belediyespor için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Nazilli Belediyespor'un yeni transfer planları

Ahmet Gökbayrak'ın ayrılığının ardından Nazilli Belediyespor yönetimi, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Takım, hücum hattını güçlendirmek için yeni bir santrfor arayışına başladı. Yönetimin, genç ve yetenekli oyunculara öncelik vereceği öğrenildi.