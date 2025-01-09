Türk siyasetinin ve hukuk camiasının önemli isimlerinden biri olan Ahmet İyimaya, 22 Kasım 1950 tarihinde Amasya'da dünyaya geldi. 74 yaşında hayatını kaybeden İyimaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni birincilikle tamamladıktan sonra yıllarca serbest avukatlık yaptı.

Siyasi kariyeri ve parlamento çalışmaları

Ahmet İyimaya, siyasi yaşamına Doğru Yol Partisi'nde (DYP) başladı. 20. ve 21. dönemlerde Amasya milletvekili olarak görev yaptıktan sonra, 23., 24., 25. ve 26. dönemlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Ankara milletvekili seçildi. İyimaya, 23. ve 24. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanlığını üstlendi ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda da yer aldı.

Hukuk alanındaki katkıları

İyimaya, Türk Hukuk Kurumu Bilim Kurulu Üyeliği ve TEMA Vakfı Kurucu Danışma Kurulu Üyeliği gibi önemli görevlerde de bulundu. Aynı zamanda 1996-1997 yıllarında TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı’nı yürüttü. Hukuk alanındaki katkıları ve siyasi tecrübesiyle Türk siyasetinin şekillenmesinde önemli bir rol oynadı.

Aile hayatı ve kişisel yaşamı

Evli ve üç çocuk babası olan Ahmet İyimaya, ailesine ve hukuk ile siyasete olan bağlılığı ile tanınıyordu. Siyasi kariyerindeki deneyim ve bilgisiyle, gerek yerel gerekse ulusal düzeyde saygı duyulan bir isimdi.